ГИБДД не поддерживает идею запрета электросамокатов в Петербурге

В Санкт-Петербурге обсуждается идея запретить электросамокаты в центральных районах города. Управление ГИБДД считает, что такое нововведение нецелесообразно.

Запрет потенциально может коснуться Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов. Если изменения примут, любители электросамокатов будут кататься только в специально отведенных местах.

Госавтоинспекция против запрета. Свою позицию в ведомстве аргументировали отсутствием погибших и раненных в ДТП с таким видом транспорта. Также предполагается, что нововведения только дискредитируют действующие требования технических средств организации дорожного движения. Об этом рассказал депутат Заксобрания города Алексей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Реакция ГИБДД всех удивила, так как ожидалось услышать другое. Несмотря на такой отклик, вопрос остается открытым и еще обсуждается.