Петербургский чиновник Абросимов покинул должность

В Санкт-Петербурге с пятницы, 19 мая, ушел в отставку уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов. Решение покинуть пост чиновник принял по собственному желанию.

Бизнес-омбудсмен уже подписал заявление об отставке. Решение принято и окончательно утверждено. Соответствующие данные появились на официальном сайте городского правительства.

Напомним, что Абросимов занимал указанный пост с 2014 года. Решение о его уходе для кого-то могло оказаться вполне неожиданным. Обстоятельства ухода не уточнялись.

На освободившуюся должность уже успели предложить нового человека — Валерия Калугина. Пока неизвестно, действительно ли он займет пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга.

Ранее сообщалось, что в России от должности освободили заместителя министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму.