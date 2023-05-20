Научные организации РФ будут готовить специалистов наравне с вузами

В Правительстве Российской Федерации окончательно утвердили правила формирования перечня научных организаций, которые будут обучать студентов по программам специалитета. Теперь такие учреждения смогут выпускать кадры наравне с вузами.

Основными направлениями подготовки специалистов выбрали технологическое развитие и экономику. Предполагается, что будущие выпускники будут помогать развивать эти сферы в России.

Соответствующее постановление уже подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, но документ будет опубликован позднее. Об этом рассказали в пресс-службе правительства России.

Попасть в список «счастливчиков» для выпуска специалистов смогут не все научные организации. Важное требование — опыт реализации образовательных программ магистратуры, аспирантуры или ординатуры. Также будет играть роль участие в нацпроектах и грантовых программах.