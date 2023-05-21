В Петербурге начал работать участок до голосования за президента Турции

В субботу, 20 мая, началось досрочное голосование во втором туре всеобщих выборах в Турции. Проголосовать можно в посольство республики в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

Избирательный участок будет работать в течение трёх дней – с субботы по понедельник. Прийти и проголосовать можно с каждой из этих дней с 08:00 до 22:00. Также граждане Турции, проживающий в России, помимо Москвы, могут проголосовать в генеральных консульство ха, которые находятся в Новороссийске, Казани и Санкт-Петербурге.

После того, как завершится голосование, в себе лечение будут отправлены в Турцию для подсчета, такое заявление в разговоре с журналистами сделал пошёл республики в Москве Мехмет Самсар.

Ранее сообщалось, что Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП с девочкой -подростком на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.