Туристов обязали уведомлять МЧС о некоторых путешествиях

В России изменился порядок оповещения тургруппами о маршрутах передвижения, связанных с повышенным риском для жизни. Такие изменения внесены в соответствующий приказ министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, передает Ассоциация туроператоров России в своих социальных сетях.

Теперь согласно изменениям, туристические группы должны информировать МЧС РФ о любых подобных походах, говорится в документе.

Поясним, что новые правила распространяются на путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим объектам.

Помимо непосредственно МЧС, вы можете уведомить также организации, которые подведомственны министерству.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 мая, началось досрочное голосование во втором туре всеобщих выборах в Турции. Проголосовать можно в посольство республики в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.