Скончался каскадёр и постановщик трюков из «Улицы разбитых фонарей»

Скончался актер, каскадер и постановщик трюков Олег Василюк. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на его коллегу Олега Корытина.

Известно, что Олег Василюк скончался в возрасте 78-ми лет.

«Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход», — добавил Корытин.

В частности, Василюк принимал участие в таких фильмах и сериалах как «Остров сокровищ», «Улицы разбитых фонарей», «Легенда о Тиле», «Д’Артаньян и три мушкетёра».

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