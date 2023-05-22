Ресторанная поножовщина произошла в петербургском заведении

Полиция Петербурга задержала двоих подозреваемых в ресторанной поножовщине. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 21 мая утром в Адмиралтейском районе в ресторане на Садовой улице. Там посетитель получил ножевое ранение.

На месте происшествия рогвардейцы увидели 23-летнего жителя Тосно, у которого было ножевое ранение груди. Выяснилось, что к этому был причастен 38-летний неработающий ранее судимый. Из-за внезапного конфликта мужчина вместе с соучастником набросился и избил потерпевшего, а после и нанес ножевой удар.

Мужчину задержали. Был найден и соучастник — судимый житель Челябинской области, находящийся в федеральном розыске.