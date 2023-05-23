На Петроградке пациент угрожал устроить теракт в травмпункте

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в травмпункте недовольный пациент решил добиться своего угрозой террористического акта. Мужчину уже задержали.

Как стало известно gazeta.spb, посетитель травмпункта при СПБГМУ имени Павлова сначала просто сидел, а потом заявил, что у него с собой взрывное устройство. Горожанин обещал нажать кнопку и всех подорвать.

По итогу на место происшествия выехал наряд правоохранительных органов. Никакого взрывного устройства не нашли, а нарушителя забрали в СПСЗЛ.

Сейчас против мужчины уже составлен административный протокол. Уголовное дело еще не было возбуждено, но этот вопрос в настоящее время решается.

Также известно, что задержанный петербуржец уже неоднократно был судим. В последний раз он был приговорен к шести месяцам лишения свободы за уклонения от оплаты средств на содержание детей.

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