Мужчина открыл огонь из пистолета в Красносельском районе

В Санкт-Петербурге сотрудникам полиции удалось выйти на стрелка из Красносельского района. Им оказался 39-летний петербуржец.

Как стало известно gazeta.spb, мужчина эпично вышел из своего Гелентвагина, трижды выстрелил в воздух, а потом пошел в ресторан. Пока не сообщалось, что спровоцировало такое поведение посреди города.

На случившееся оперативно отреагировали полицейские. В ходе разбирательства выяснилось, что выстрелы были совершены из травматического пистолета. Оружие принадлежит стрелявшему.

Сейчас против мужчины уже составили административный протокол, против него возбуждено уголовное дело. Разбирательство по факту случившегося продолжается, пистолет направлен на экспертизу.

Также известно, что ранее стрелец уже был замешан в происшествиях. Летом 2021 года мужчина угрожал убийством ножом женщине.