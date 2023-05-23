Извинений хватило: в Петербурге суд «отпустил» начальника стройки с погибшим сотрудником

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд завершил разбирательство по делу о нарушении правил безопасности на стройке, в результате которых пострадал человек. Уголовное дело закрыли в связи с примирением сторон.

По официальной информации, судебное разбирательство велось против начальника участка стройки. На объекте в декабре 2022 года на одного из сотрудников обрушилась арматура. Мужчина погиб сразу на месте происшествия.

Руководитель должен был обеспечить должный уровень безопасности на стройке. Несмотря на этом, его не приговорили к заключению.

Дело в том, что со стороны потерпевшего приняли возмещенный моральный ущерб и извинения. Претензий не осталось, и дело закрыли. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Прокурор возражал такому решению, но все же исход оказался именно таким.