Петербуржца осудили за три ложных сообщения о теракте

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы из-за трех эпизодов по части первой статьи 207 УК РФ. Горожанин несколько раз ложно сообщал о теракте.

Первый эпизод зафиксировали 9 января 2023 года. Тогда осужденный позвонил в полицию и рассказал, что контору «Метробор» планируют подорвать. На объект выехали специалисты, но никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Чуть позднее, 15 января, этот же мужчина вновь позвонил правоохранителям. В этот раз он заявил, что уже сам подорвет другое здание с помощью специальных веществ. Одного звонка ему не хватило, так что через шесть минут он позвонил еще раз с той же историей. Информация о теракте вновь не подтвердилась. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что во время звонков петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения. От ответственности этого его не спасло. Мужчина в суде обещал исправиться, теперь на этого у него будет целых два года ограничений свободы.