На месте падения мотопараплана в Ленобласти обнаружили два трупа

В Ленинградской области вечером во вторник, 23 мая, упал мотопараплан. Трагедия случилась в городе Гатчина.

По предварительным данным, на борту мотопараплана находилось два человека. Оба погибли, их тела уже обнаружили на месте крушения летательного устройства. Обстоятельства гибели выясняются.

В настоящее время со случившемся разбираются специалисты Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры. Не было сведений о том, что полеты были плановыми. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Упавший мотопараплан похож на небольшое кресло на воздушном шаре. Пока неизвестно, кто именно решил полетать на нем по Ленинградской области. Сейчас все обстоятельства случившейся катастрофы выясняются.

Уточняется, что о происшествии уже успели оповестить органы ФСБ и МВД. Позднее могут быть приняты меры реагирования.