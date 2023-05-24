В Петербурге еще одна школа с насилием: ребенок попал в больницу с ранами после уроков

В Санкт-Петербурге десятилетний ребенок попал в больницу с телесными повреждениями. Мальчика в таком виде забрали после уроков в частной школе в Адмиралтейском районе северной столицы.

Сейчас по факту происшествия проводится только доследственная проверка. Специалисты проверяют информацию о том, что именно случилось с малолетним учеником.

По данным следствия, мальчика осмотрели в больнице и отпустили домой, раны оказались не столь серьезными. После этого началась проверка, и специалисты вышли еще на троих учащихся этой же школы, к котором тоже было применено физическое насилие. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга.

Пока не разглашалось, кто именно мог нанести вред несовершеннолетним школьникам. После получения результатов проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за истязаний в коррекционной школе Василеостровского района.