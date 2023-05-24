В Петербурге женщину отправили в колонию за убийство собаки на глазах у детей

В Санкт-Петербурге завершилось разбирательство по факту жесткого обращения с животными, которое повлекло за собой гибель питомца. Горожанка отправлена в колонию из-за издевательства над собакой. За истязаниями любимца наблюдали малолетние дети.

По официальной версии, женщина на детской площадке подошла к хозяину собаки породы «Метис». Петербурженка попросила погладить животное, а в итоге отстегнула поводок и оттащила животное к себе.

После этого она без причин не меньше шести раз ударила собаку головой и телом о металлическое ограждение. Также были добавлены пинки ногой по голове. После этого горожанка бросила питомца на землю и начала на нем прыгать. Собака погибла на месте. За происходящим наблюдали гуляющие дети.

На суде женщина заявила, что собака зарычала на нее, что и стало причиной такой жестокости. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Женщину признали виновной. Она получила срок в три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также ей придется возместить моральный вред потерпевшего на 100 тысяч рублей.