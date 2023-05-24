Петербуржец получил условный срок за разбитое лицо полицейского

В Санкт-Петербурге Кировский районный суд вынес обвинительный приговор против мужчины по делу по части первой статьи 318 УК РФ. Горожанин применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина действовал в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на это, доказано, что он понимал, кто перед ним находится.

Петербуржец умышленно ударил головой по лицу полицейского. Тот испытал физическую боль и «моральные страдания». Удар дискредитировал специалиста и ущемил его статус. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По итогу горожанину пришлось предстать перед судом. Вину мужчина признал и даже чистосердечно раскаялся. Петербуржца все же осудили: он получил наказание в виде лишения свободы на год условно с соответствующим испытательным сроком.

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