Сотрудники организации Петербурга пожаловались прокуратуре на зарплату

В Центральном районе Санкт-Петербурга зафиксировали нарушения по заработной плате коммерческой организации. О нарушениях в правоохранительные органы заявили сами работники учреждения.

В ходе проверок выяснилось, что в обществе с ограниченной ответственностью длительное время не проводилась индексация заработной платы. Процесс затягивали уже с октября 2022 года.

По итогу нарушения трудовых прав сотрудников подтвердились. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Главу учреждения привлекли к ответственности: генеральный директор получил в свой адрес соответствующее представление. Все нарушения были устранены, зарплату все же проиндексировали, так что теперь работники могут быть довольны.

Также в организации разработали локальный акт, который будет регулировать указанный процесс. Это поможет избежать дальнейших нарушений.