В Ленобласти вспыхнул газопровод

Увы, сегодня в Санкт-Петербурге совсем не без происшествий. В экстренные службы 25 мая в 16:29 поступил сигнал о возгорании в посёлке Александровская Пушкинского района Петербурга.

Все дело в том, что именно здесь вспыхнул газопровод. Пожар случился у дома номер 35 по Краснокутской улице. К месту происшествия сразу же выехали правоохранительные органы, которые оцепили место происшествия.

Все, что было известно о происшествии, это то, что из-под земли частной территории вырывалось пламя. Вблизи с этим участком находятся элитные коттеджи, передает издание 78.ru.

К счастью, специалисты потушили пламя. Также проведены работы по защите и охлаждению находящейся рядом хозяйственной постройки. Вентили газовой трубы перекрыли. Кроме этого, уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.