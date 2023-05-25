Анастасия Волочкова крайне зла на дочь: она для Ариадны тоже тот еще враг

На днях в средствах массовой информации и в социальных сетях появилась информация, что единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна не хотела бы видеть свою мать на последнем звонке и выпускном балу. Как оказалось, Волочкова очень разозлилась из-за этого решения дочери.

А сама Волочкова говорит, что не понимает с чем связан такой поступок её дочери, надеется, что это всё-таки одумается. Чуть позднее Ариадна рассказала, что дело не в том, что Волочкова плохая мать. Дочь считает, что мама у неё самая лучшая на земле. Однако дочь не хочет видеть её на выпускном по той причине, что если она там появится, тот привлечёт все внимание на себя.

Сама Волочкова говорит, что она уже и так получила все признание публики и любовь народа. Она обращает внимание на то, что ее знают и дети, и люди старшего поколения. Её любят за искренность, доброту. Кроме этого, она написала о том, что показала своей дочери все спектры искусства – вокального, танцевального, спортивного.

Особый акцент она сделала на том, что в первый класс Ариадну за ручку приводила именно она. А своего папу девочка не видит уже шесть лет.

Помимо этого, Анастасия заявила, что всё-таки намерена прийти на выпускной своей дочери. Она считает, что не заслуживает такого пренебрежительного отношения со стороны дочери.