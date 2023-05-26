В России предложили сократить срок действия прав пожилых водителей

Один из депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга выступил с инициативой о внедрении дополнительных мер контроля за здоровьем водителей старше 75 лет. Он заявил, что можно было бы сократить срок действия их прав до пяти лет.

Помимо этого, депутат Павел Крупник считает нужным тестировать таких водителей на реакцию и устойчивость к стрессу.

Со слов депутата, последние годы в стране во всю разгорается общественная дискуссия о росте дорожно транспортных происшествий с участием пожилых водителей. Он отмечает, что нервная дорожная обстановка, высокая интенсивность движения транспорта вполне могут спровоцировать у водителей старшего поколения ухудшение самочувствия. При этом все это может произойти прямо за рулём, а значит создать ДТП, подвергнуть жизни окружающих опасности.

При этом он обращает внимание на то, что в некоторых странах уже давно реализуются программы, которые предполагают минимизацию присутствия пожилых граждан за рулём. Это можно объяснить как заботой о самих автомобилистах, так и поддержанием высокого уровня безопасности на дорогах, пишет RT.