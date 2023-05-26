В Петербурге у мужчины во время движения загорелся электросамокат

К сожалению, происшествия с электросамокатами происходят довольно нередко. Чаще всего это какие-то ДТП, но бывают проблемы и посерьезнее. Так, в ночь на пятницу в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе попал сорокапятилетний мужчина. Об этом сообщает издание Петербург2.

Уточняется, что по данным медиков, пострадавший получил термический ожог пламенем 20% задних поверхности бёдер, поясницы. Кроме этого, у мужчины шок первый степени.

Известно, что в тяжелом состоянии его поместили в ожоговую реанимацию.

Как пишет 78.ру, в вечернее время вблизи дома на 13-й линии В.О.под мужчиной загорелся самокат.

Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Какой-либо информации о том, что послужило причиной возгорания, на данный момент не приводится. В каком состоянии находится мужчина на данный момент, также неизвестно.