В Петербурге мужчина открыл пальбу из машины

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в дорожном конфликте. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Еще 12 мая в отделение полиции пришел молодой человек 22 дет. Он рассказал, что на Вербной улице мужчина выстрелил в него, а потом скрылся на автомобиле «Хендай».

К счастью, в этом дорожном происшествии обошлось без каких-либо пострадавших, уточняют в министерстве внутренних дел региона.

Только 25 мая по подозрению в совершении данного преступления задержан 34-летний неработающий гражданин.

При этом в министерстве внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти не приводит какой-либо информации о том, что стало причиной данного происшествия. В частности, они называются и мотивы мужчины, который решил произвести выстрелы на дороге. Тем не менее, сейчас мужчина задержан.