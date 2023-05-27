Иностранцев-миссионеров задержали в Петербурге из-за истязания школьников

В Санкт-Петербурге в нелегальной частной исламской школе издевались над малолетними учениками. Сейчас в северной столице уже задержали подозреваемых.

В числе фигурантов оказались трое иностранцев — граждане Азербайджана, Таджикистана и Турции. По версии следствия, мужчины проходят по обвинению в насилии против четырех детей, которые воспитывались в указанной подпольной школе.

Обвиняемые по решению Октябрьского районного суда заключены под стражу. Там они пробудут до 23 июля, после чего вновь продолжится судебное разбирательство. Исход для иностранцев пока остается неясным.

Также каждый из фигурантов уже был оштрафован на 30 тысяч рублей. За незаконную миссионерскую деятельность иностранцев вытворят из России. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Двое мужчин уже признали свою вину в истязании детей. Третий фигурант пока отказывается давать показания.