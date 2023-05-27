В Ленобласти задержали «‎детского» грабителя-рецидивиста

В Выборге сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на грабителя-рецидивиста, который специализируется на детях. Сейчас против мужчины уже возбудили уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Потерпевшим оказался 11-летний мальчик. Рецидивист ударил ребенка ногой и отобрал у него мобильный телефон. После этого злоумышленник скрылся, а мать школьника обратилась в полицию с заявлением о случившемся.

Полицейским удалось оперативно выйти на подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, который до этого случая уже был судим. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Теперь молодого человека вновь ожидает суд. Пока разбирательство продолжается, устанавливаются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали обвиняемого в мошенничестве жителя Краснодарского края.

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