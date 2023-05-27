В праздничный день в Петербурге задерживаются автобусы

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 мая, горожане и туристы вновь столкнулись с задержками общественного транспорта. В городе отмечается 320-летний юбилей основания северной столицы, в люди не могут вовремя добраться до желаемого места.

Задержки автобусов от 30 минут коснулись Московского проспекта. Здесь ведутся ремонтные работы на дорогах, так что в последнее время трудности для автолюбителей на этом участке уже становятся регулярными.

В субботу на участке на срок от получаса задерживаются автобусы сразу по 23-м маршрутам. Также неполадки коснулись и одного троллейбусного маршрута — №47. Об этом рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок».

Троллейбусы № 27, 29, 35 и 45 из-за ремонта поменяли схему движения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге празднуется 320-летие со дня основания города на Неве.