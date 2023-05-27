В Ленобласти в аварию попал девятиклассник на байке

В Приозерском районе Ленинградской области случилась авария с участием несовершеннолетнего мотокроссмена. Подростка экстренно госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии.

Вечером в пятницу, 26 мая, 15-летний ученик девятого класса на пит-байке двигался по дороге от дома в Приозерске, не справился с управлением и врезался в дерево. При этом у подростка не имеется необходимых водительских прав. Пока неизвестно, кто допустил его к байку.

В настоящее время по факту случившегося проводятся все необходимые проверки. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Другие детали случившегося дорожно-транспортного происшествия пока не разглашались. Разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за ремонтных работ на дорогах в Московском проспекте задерживаются автобусы и троллейбусы.