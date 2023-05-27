Погибший в аварии в Петербурге мужчина привлекался за нарушения ПДД 19 раз

В Санкт-Петербурге проводится разбирательство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Пушкинском районе города в субботу, 27 мая. Здесь на Витебском проспекте столкнулись Камаз и Kia Ceed.

В ходе проверок установлено, что 32-летний водитель за рулем Kia Ceed врезался в Камаз, движущийся в попутном направлении. Детали и причины случившегося сейчас выясняются.

Мужчина за рулем легкового автомобиля скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщается, что погибший водитель за период с 2022 года по 2023 привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 19 раз.

Ранее сообщалось, что в аварии в Ленинградской области пострадал 15-летний мотобайкер.