В Новом Девяткино задержали двух стрелков

В деревне Новое Девяткино рядом с Санкт-Петербургом двое мужчин решили пострелять в воздух прямо на детской площадке. Самодельный тир уже прикрыли сотрудники правоохранительных органов.

Стрельбу устроили по улице Флотской. По данным пресс-службы Управления МВД России по Санкт-Петербургу, нарушителей общественного порядка задержали уже буквально через две минут после выстрелов.

Оказалось, что стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины 35 и 36 лет распивали спиртное прямо на той же площадке, где позднее и открыли огонь из пневматического пистолета. Он был снаряжен газовым баллончиком и маленькими металлическими шариками.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчины были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по факту случившегося. Пока неизвестно, каковы причины такого поведения с их стороны.