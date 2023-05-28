Ученые: тревожность и рак может вызывать один фактор

Ученые из ОАЭ открыли одну из ведущих причин тревожности у людей. Оказалось, что повышенный стресс от обыденных вещей могут испытывать те, у кого в организме недостает витамина D. Это же повышает риск заболеть раком.

К тревожности могут привести как снижение потребления витамина D самостоятельно, так и избегание солнца. Также из этого можно сделать вывод, что летом уровень стресса в жизни людей чуть снижается, а в холодное время года наоборот возрастает.

Витамин D обеспечивает всасывания кальция и фосфора. Если этого не происходит или возникают нарушения, человек может столкнуться с серьезными проблемами, пишет Газета.Ru.

Наравне с тревогой могут появиться и более опасные проблемы. Например, из-за недостатка витамина D повышается риск заболеть диабетом. Также страдает сердце, а некоторые ученые сходятся на более высокой вероятности заболеть раком.