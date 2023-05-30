В Петербурге поймали двух наркокурьеров с большой партией

Полиция Тосненского района задержала наркокурьеров с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Сообщается, что 29 мая вечером в этом районе Ленобласти на автодороге между посёлками Строение и Лисино-Корпус Патрульно-постовая служба полиции заметила автомобиль Форд. Он ехал с нарушениями правил дорожного движения. В частности, автомобилист вилял из стороны в сторону. В связи с этим автомобиль остановили для проверки.

Там сотрудники полиции увидели двух жителей Ивановской области – 18 и 49 лет. Оба мужчины были с признаками наркотического опьянения. Более того после осмотра автомобиля на заднем пассажирском сидении нашли и изъяли полиэтиленовый свёрток с порошком белого цвета.

После экспертизы выяснилось, что это наркотические вещества. Объем – более 532 грамм. После этого обоих мужчин доставили в отделение полиции. В отношении них составили административные протоколы. Автомобиль сейчас находится на специальной стоянке министерства внутренних дел. Теперь правоохранительные органы решают вопрос о заведении уголовного дела и избрании меры пресечения.