В Ленобласти 15-летнюю девушку сбил поезд

В Ленобласти следователи изучают детали происшествия, которое случилось на железнодорожной станции Любань.

Известно, что под колеса поезда попала 15-летняя девочка. Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России, в Ленобласти 29 мая на этой железнодорожной станции 15-летняя девочка-подросток шла вдоль путей. Она была в наушниках, поэтому и не услышала сигнал поезда, который уже приближался.

К счастью, хоть девочка и попала под колеса, ей всё-таки удалось выжить. Сейчас юная девушка в больнице, за ней наблюдают врачей.

Теперь правоохранительные и следственные органы проводят всевозможные проверки, устанавливаются все детали произошедшего. Каких-либо деталей о том, при каких обстоятельствах случилось происшествие, не сообщается. Также как не приводится информация о том, в каком состоянии находится девочка.