Пожилая петербурженка хотела инвестировать, но попала на 1,3 миллиона

В Санкт-Петербурге пенсионерка в возрасте 79 лет решила попробовать себя в игре на бирже. Она искала место, где можно выгодно вложить свои же деньги. Правда, попавшееся ей объявление в интернете привело только к мошенникам.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, все случилось в феврале этого года. Пенсионерка-инвестор хотела вложить деньги, и для этого естественно искала подходящую биржу. Вот только в результате, после попытки заработать, она стала жертвой мошенников. Однако осознать это она смогла только спустя несколько месяцев.

По имеющейся информации, женщина отреагировала на попавшееся ей объявление в интернете, заключила договор и отправила брокеру чуть более 1,3 миллиона рублей.

Естественно, каких-либо дивидендов и прочей прибыли женщина не получила. Увы, она просто потеряла деньги. Теперь этой ситуацией занимается полиция. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Увы, мошенников сейчас развелось огромное множество. Схемы обмана людей они уже даже не обновляют. Например, другой очень популярной схемой являются истории о том, что ваш родственник попал в дорожно-транспортное происшествия. Само собой, никто на самом деле в ДТП не попадал. Однако мошенники воздействует на чувства и эмоции своих жертв.

Нередко мошенники также представляются сотрудниками безопасности банка. Они рассказывают, что на вас пытаются взять кредит или снять с вашего счёта приличную сумму. Чтобы этого избежать, предлагается перевести все свои деньги на некий безопасный счёт. Естественно, никакого безопасного счёта также не существует.

общество


 

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