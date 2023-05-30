В Петербурге пенсионерка отдала деньги на похороны несуществующего ребенка

В Красносельском районе Санкт-Петербурга 88 летняя пенсионерка помогла мошеннице с «погибшим» ребёнком. В результате она попросту лишились своих денег.

Так, в Красносельском районе Петербурга к женщине 88 лет пришла молодая женщина. Она заявила, что у неё умер ребёнок, поэтому она попросила денег на похороны. В результате выяснилось, что женщина не более чем мошенница.

После этого в Петербурге завели уголовное дело. Все происходило на улице Спирина 28 мая. В этот день к пенсионерке пришла молодая женщина. В результате потерпевшая отдала конверты со своими сбережениями из серванта. Изначально она выдала строго 100 руб. Но после этого мошенница попросила попить воды.

В этот момент, по всей видимости, мошенница и унесла ещё накопленные 76 000 руб. Как итог, заведено уголовное дело, а преступницу сейчас разыскивают правоохранительные органы. Такую информацию предоставил источник издания в правоохранительных органах.