В Петербурге к лету обустроили городские пляжи

В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка города к лету и наплыву туристов. Сейчас в северной столице уже обустроили часть пляжей.

Городские пляжи подготовили к сезону в Курортном районе. Уже 14 территорий осмотрела комиссия, информации о выявленных нарушениях не поступало. Специалисты проверили спасательное оборудование и оценили санитарное состояние песка и воды. В настоящее время здесь все уже готово для приема отдыхающих.

При этом остаются участки, которые еще не подготовили. Сейчас ведется благоустройство на Сестрорецком пляже. Также подобные работы запланированы и на 2024 год: тогда в приемлемый вид приведут пляж в Дюнах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Курортного района.

Городские власти интересуются у петербуржцев, что именно те бы хотели увидеть на указанной территории после благоустройства. Высказаться по поводу восстановления пляжа Дюны можно до 2 июня.