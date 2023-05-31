В квартире с трупом в Петербурге нашли оружие и боеприпасы

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в квартире жилого дома обнаружили труп мужчины. В ходе проверок специалистов из правоохранительных органов ждали еще несколько интересных находок.

Как стало известно gazeta.spb, в помещении нашли металлическую коробку с оружием и боеприпасами. Из нее изъяли 241 патрон и пистолет. Также позднее были обнаружены и другие подобные предметы. Их оперативно направили на проверку.

Уже установлено, что найденные боеприпасы и пистолет пригодны для использования и стрельбы. При этом на погибшего владельца квартиры оружие зарегистрировано не было.

Пока не удалось разобраться во всем случившемся. Сейчас специалисты устанавливают детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также пока не разглашались или не были установлены причины смерти собственника помещения. Известно, что изначально на теле пенсионера не было обнаружено следов насилия.