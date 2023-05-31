Пожилая петербурженка «инвестировала» мошенникам миллион рублей

В Санкт-Петербурге вновь зафиксировали новый случай мошенничества по схеме «приумножь деньги». Пенсионерка 1950 года рождения хотела выучиться инвестировать, но по итогу потеряла весомые сбережения.

Как стало известно gazeta.spb, жительнице Невского района позвонил неизвестный мужчина и предложил инвестировать деньги. Пожилой горожанке пообещали, что позднее все средства вернутся в еще большем количестве.

Петербурженка поверила в такие уговоры и перевела аферистам больше миллиона рублей. Деньги она «раскидала» на различные продиктованные счета. Позднее с женщиной перестали выходить на связь, и она поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас вернуть сбережения назад владелице пока не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аферистов ищут, но выйти на подозреваемых еще так и не получилось.

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