В аварии на дороге «СПб-Ручьи» пострадали пенсионерка и ребенок

В Ломоносовском районе Санкт-Петербурга во вторник, 30 мая, случилась авария, в которой пострадали двое человек. На следующий день стали известны результаты проверки по факту этого ДТП.

Выяснилось, что на участке дороги «СПб-Ручьи» 68-летняя женщина за рулем Skoda Fabia не уступила преимущество в движении автомобилю Toyota Camry. Это привело к столкновению машин. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В аварии пострадали две пассажирки Skoda. В удовлетворительном состоянии госпитализировали 72-летнюю женщину, а семилетнего ребенка доставили в больницу уже в состоянии средней степени тяжести.

Сейчас в отношении водительницы Skoda составили административный протокол о нарушении правил дорожного движения. Ряд проверок по факту случившегося еще продолжается.