В Петербурге два мужчины попали в отделение полиции за пальбу по деревьям

В Санкт-Петербурге сотрудники росгвардии задержали двух мужчин, которые открыли пальбу минувшей ночью на улице Пограничника Гарькавого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что правоохранительные органы получили сигнал от местных жителей. После этого прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов поймали двух нетрезвых мужчин. Одному из них было 34 года, другому 39 лет. Неизвестно, по какой причине, но они решили стрелять по деревьям. Как говорят сотрудники ведомства, один из пойманы хулиганов ранее имел судимость – за кражу. После этого правонарушителя доставили в отделение полиции. Теперь расследование продолжается.

Какой-либо информации о том, какое ждёт наказание двух пойманных мужчин, не приводится. Также как и нет информации о том, каковы были их мотивы.