«Новые люди» помогли петербургским предпринимателям представить бизнес-проект Михаилу Мишустину

Автоматически преобразовать язык жестов в текст или речь — ещё пару десятилетий назад это казалось невозможным. Но теперь, благодаря разработке молодых петербургских предпринимателей, общаться с людьми с нарушениями слуха и речи станет намного проще. Небольшой прибор с экраном крепится на руке и использует нейросети, чтобы облегчить коммуникацию. Авторы разработки уверены, что она поможет всем людям с нарушениями речи и слуха — а таковых в России около 13 млн.

Свой бизнес-проект молодые петербургские предприниматели создали в рамках программы «Я в деле». Их стартап оценили и в регионе, и в столице. На днях предприниматели рассказали о нём премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«Устройство способно как переводить жесты в синтезированную речь, так и совершать обратное действие. То есть преобразовывать слова в текстовый формат. Сейчас люди с нарушениями слуха испытывают огромные трудности при устройстве на работу и в бытовых коммуникациях. Наш прибор поможет сделать их жизнь проще», — делится руководитель проекта Валерия Семёнова.

Михаил Мишустин напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идёт о технологическом бизнесе с социальной направленностью. Например, таком, как у петербургской команды.

Финалисты программы «Я в деле» встретились с федеральными министрами в московском технопарке «Калибр». Диалог собрал 10 команд молодых предпринимателей из разных регионов, в том числе из Петербурга. Идеи начинающих бизнесменов оценили министры, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Тренд этого сезона — технологичность с заботой о людях. Каждый третий представленный проект — это технологический стартап. Молодые предприниматели хотят не просто заработать по-быстрому. Ими движет желание помочь другим. Это очень важно. Работаем, чтобы с каждым сезоном таких полезных и высокотехнологичных проектов становилось больше!» — сказал Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется Благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи. Главная цель — найти в регионах неравнодушную молодёжь и помочь ей воплотить необычные бизнес-идеи. Обучение включает максимум практических занятий: встречи с действующими предпринимателями, бизнес-тренажёры, постоянное общение с наставниками. Выпускниками программы уже стали 9 тысяч человек, они создали 1,5 тысячи бизнес-проектов. Причём в этом сезоне почти треть этих проектов — технологические стартапы.