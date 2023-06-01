Петербуржцы обстреляли окно парадной на улице Гагарина

Очередных горе-стрельцов задержали в Московском районе Санкт-Петербурга. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения решили обстрелять окна парадной в одном из домов по улице Юрия Гагарина.

Как стало известно gazeta.spb, на стрельбу в полицию пожаловался местный индивидуальный предприниматель-кондитер. На место происшествия оперативно выехали специалисты, и нарушителей общественного порядка удалось задержать.

Двоих мужчин доставили в отдел полиции. Выяснилось, что они вместе распивали спиртные напитки, а потом заскучали и решили воспользоваться имеющимся травматическим пистолетом. Его у петербуржцев изъяли. Вместе с ним ушли 66 патронов и 14 гильз.

Сейчас разбирательство продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются прочие детали происшествия. Пока неизвестно, какой исход ждет горожан за стрельбу по окнам.