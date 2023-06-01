В Петербурге «заминировали» шесть зданий ‎государственной власти

По Санкт-Петербургу днем в среду, 31 мая, разлетелись новые сообщения о заминировании сразу семи объектов. В результате проверок в зданиях не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

Как стало известно gazeta.spb, из семи участков, которые попали под рассылку сообщений о теракте, сразу шесть относятся к объектам государственной власти. Еще один — торговая точка.

Места оперативно осмотрели ответственные службы правоохранительных органов. Было эвакуировано 349 человек. При этом эвакуация коснулась только четырех объектов, а администрация остальных трех решила, что в ней нет необходимости.

На данный момент все мероприятия по обследованию территорий завершены. Сейчас по факту случившегося проводится дальнейшее разбирательство, уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ уже возбуждено.

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