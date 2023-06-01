Петербуржца будут судить из-за удушения восьмилетней давности

Еще в 2015 году в Санкт-Петербурге обнаружили труп женщины, погибшей от асфиксии — удушения. Сейчас удалось установить, что к убийству причастен мужчина 1971 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb, изначально признаков насильственной смерти на женщине не обнаружили. Позднее были проведены проверки, и уже через три дня после обнаружения тела возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Длительное время раскрыть преступление и завершить разбирательство не удавалось. Однако почти через восемь лет со дня происшествия вечером в среду, 31 мая 2023 года, сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на подозреваемого.

Сейчас по делу проходит неработающий мужчина. Установлено, что в 2015 году он в результате ссоры задушил девушку и скрылся. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания до дальнейших действий. Теперь горожанину придется предстать перед судом.