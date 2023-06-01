Пенсионерку из Ленобласти обокрали прямо на кладбище

Пожилая жительница Гатчинского района Ленинградской области пожаловалась в полицию, что ее обокрали прямо на кладбище. Выяснилось, что 74-летняя женщина оставила рюкзак с айфоном, кошельком и банковской картой на оградке могилы, и его оттуда стащили.

По факту происшествия сразу возбудили уголовное дело по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чуть больше чем через неделю после кражи сотрудникам правоохранительных органов удалось выйти на подозреваемую. Сейчас по делу проходит 39-летняя женщина, которая раньше уже была судима за аналогичные преступления. На злоумышленницу вышли в Красном Селе.

В настоящее время подозреваемая задержана. Разбирательство продолжается, подробности кражи выясняются.