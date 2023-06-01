Экопункты для опасного мусора заработали по Петербургу с 1 июня

В Санкт-Петербурге в четверг, 1 июня, открыли восемь новых экопунктов. В оборудованных точках можно будет сдать мусор по расширенному перечню: принимаются даже опасные отходы.

Экопункты разместились в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Центральном районах. Теперь в каждом районе северной столице имеются подобные сооружения.

В огромные морские контейнеры за прошлый 2022 год в городе на Неве сдали больше 170 тонн опасных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Сейчас по городу сохраняется «мода» на то, чтобы придерживаться идей экоактивистов. Так что предполагается, что и новые экопункты будут пользоваться спросом у горожан. ‎