Госавтоинспекция Петербурга проведет несколько рейдов по поимке нетрезвых водителей

В Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут рейды по поимке нетрезвых водителей. Напомним, что за управление транспортом в пьяном виде есть административный штраф. Он составляет 30 000 руб. Помимо этого предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция в июне запланировала сразу несколько рядов по выявлению нетрезвых водителей. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что рейды состоятся в ночь на 3,4,5,10,11,12 и 13 июня.

Отметим, что за повторное нарушение водителю светит уже уголовная ответственность.

В частности, недавно была ситуация, как старшего лейтенанта полиции задержали во время погони в Петербурге. Он игнорировал требования коллег об остановке, пытаюсь скрыться на автомобиле. В Результате его уволят.