В Петербурге нашли разбойного налетчика

Полицией задержан налётчик, орудовавший в центре и прятавшийся в Янино. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Об этом ведомство пишет в своих социальных сетях – в Telegram канале.

Известно, что 2 июня в отделение полиции обратился 23-летний житель Москвы. Он заявил, что в ночь на этот день Неизвестный распивал с ним алкоголь, в один момент, на улице Константина Заслонова этот неизвестный начал угрожать ему предметом, похожим на нож. После этого он отобрал у него банковские карты, личные документы, ключи от дома и наушники.

Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье о разбое. В этот же день поздним вечером на Мельничном переулке в посёлке Янино-1 сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 25-летний не работающий местный житель. Теперь решается вопрос об избрании меры пресечения для этого молодого человека. Какой-либо информации о мотивах молодого человека не приводится.