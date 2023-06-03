В Ленобласти мужчина ножом заколол своего соседа

Полиция в Ленобласти задержала подозреваемого в убийстве соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Известно, что 2 июня в Лужском районе в деревне Островно мужчина ударил ножом соседа. К месту происшествия выехали сотрудники полиции. Они увидели мужчину с колото-резаной раной груди. Мужчине был 51 год.

На месте происшествия по «горячим следам» был задержан подозреваемый. Это оказался 38-летний ранее неоднократно судимый местный житель — сосед убитого.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О мотивах этого происшествия на данный момент ничего не сообщается. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего в этот день между соседями.