В Ленобласти дети принесли на площадку Мину времен ВОВ

Подростки в Ленобласти принесли мину времён Великой Отечественной войны на детскую площадку. Все это произошло в Тосно. Полицию вызвала соседка, которая это всё и заметила.

В Тосненском районе Ленобласти подростки принесли на детскую площадку мину времён Великой Отечественной войны. Известно, что дети вытащили эту мину из реки Хейная. Внешне найденное устройство смахивало на сковородку. Тогда дети принесли эту «игрушку» на площадку.

В какой-то момент к ним подошла соседка, которая гуляла с ребёнком. Женщине показалось, что предмет очень настораживает. После этого она решила посмотреть в интернете, на что этот предмет похож. По её предположениям, дети нашли противопехотную или противотанковую мину.

После этой информации все мгновенно разбежались с детской площадки. Все время пока ехала полиция, к этой находке никто не подходил. К месту происшествия выехали сотрудники полиции, они утверждают, что найденная вещь неопасна. Правоохранители забрали её и ушли, пишет 78.ру.