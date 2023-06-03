Водителям такси в России запретят работать более 12 часов

Уже этой осенью таксистам запретят работать более 12 часов в сутки. Интересно, что для таксистов, которые не могут соблюдать этот график работы, буду допускать суммированный учёт рабочего дня.

С 1 сентября таксистам в России запретят работать более 12 часов в сутки. Сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации уже утвердили нормы рабочего времени и отдыха для водителей.

Как говорят в ведомстве, нормальная продолжительность рабочего времени физического лица должна составлять не более 40 часов календарную неделю.

В том случае, если водители не смогут соблюдать такой график работы, то допускается суммированный учёт рабочего дня. Соответственно в таком случае продолжительность ежедневного рабочего дня не должна быть более 10 часов. Однако у них будет право продлевать смену, но не более чем на два часа, пишет ТАСС.