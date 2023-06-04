Уголовное дело возбуждено: в Петербурге разбираются с ДТП с десятью машинами

В Санкт-Петербурге разбираются с массовой автомобильной аварией, которая произошла в субботу, 3 июня. В ДТП было задействовано больше десяти машин. По официальным данным, пострадали минимум 12 человек.

Авария случилась на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. Здесь грузовик Iveco наехал на Opel, который двигался впереди. После этого машина выехала на встречную полосу и столкнулась еще с десятью автомобилями.

Пострадавших оказалось крайне много. Водитель и две пассажирки «УАЗ Патриот» получили серьезные травмы. Есть еще информация о девяти других пострадавших, среди которых шестилетний ребенок и подросток. Пока неясно, в каком состоянии находятся петербуржцы.

Сейчас по факту ДТП уже возбудили уголовное дело. Подозреваемым проходит 37-лений водитель указанного грузовика. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.