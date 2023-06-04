У школы Выборгского района Петербурга открыли стрельбу

Для жителей Санкт-Петербурга прошедшая субботу, 3 июня, не обошлась без очередной стрельбы посреди города. В этот день в Выборгском районе огонь открыли прямо возле местной школы. Сейчас ведется разбирательство по факту случившегося.

Установлено, что к стрельбе причастны четверо человек в возрасте от 38 до 42 лет. Горожан уже задержал наряд полиции, в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств и причин происшествия.

Информации о потерпевших пока не поступало. Стрельба велась из пневматического оружия. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Злоумышленники решили просто пострелять по банкам, но теперь им грозит ответственность. Административные протоколы против нарушителей уже составлены, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пневмат у петербуржцев изъяли.